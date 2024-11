Thesocialpost.it - Basi Nato, Usa e obiettivi sensibili in Italia: ecco dove sono e quali sono. L’elenco che allarma gli italiani

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre il contesto geopolitico sembra impazzito, e si parla sempre più spesso di terza guerra mondiale e addirittura possibili attacchi, cresce l’interesse per la presenza militare in. Il nostro Paese, infatti, ospita numerosee statunitensi, e anche moltissimi. Ma? Esi trovano? Ci cittadini che vi abitano vicino iniziano a sentir salire la tensione. Del resto l’è uno snodo strategico fondamentale per le operazioni militari occidentali, in particolar modo per quelle degli Usa verso l’Oriente. Pensate che attualmente, il nostro Paese ospita circa 120ufficiali trae Usa, senza considerare altre installazioni segrete. Conoscere la mappa dellee Usa in, insieme al loro ruolo e alla loro importanza strategica, è importante, anche perché queste strutture hanno una duplice funzione: difensiva e offensiva.