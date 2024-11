AmCham | a Milano il 2 dicembre XVIII Transatlantic Award Gala Dinner

Leggi su Ildenaro.it

, 29 nov. (askanews) – È la diciottesima edizione dell’ormai tradizionale “” per l’American Chamber of Commerce in Italy: l’evento si terrà lunedì 2, presso gli East End Studios, a partire dalle ore 18.30. Anche quest’anno successo annunciato con il tutto esaurito già da diverse settimane. A fare gli onori di casa per le circa 800 persone appartenenti alla business community italiana e americana, saranno il presidente diItaly, Stefano Lucchini e il consigliere delegato diItaly, Simone Crolla. La serata si aprirà con i saluti del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per proseguire poi con gli interventi dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America, Mariangela Zappia e di Jack Markell, ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia.