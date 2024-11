Anteprima24.it - Prelievo illecito di acque pubbliche, imprenditore denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, nell’ambito di controlli mirati volti alla lotta degli illeciti lungo le aste fluviali, hannol’amministratore di una società per emungimento di acqua in assenza di autorizzazione.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno accertato che undi origine beneventana, con l’utilizzo di trivelle meccaniche, aveva realizzato un pozzo per l’emungimento di acqua all’interno della fascia di rispetto dal torrente Serretella, corso d’acqua iscritto nel Registro delledella provincia di Avellino.Dai successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, è emerso che l’opera era stata eseguita in assenza di qualsiasi autorizzazione.