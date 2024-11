Rompipallone.it - Mercato Milan, colpo da 30 milioni in arrivo! Contatti con l’entourage già avviati

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 13:31 di AlessiaIl calciodelè sempre in divenire e si avvicina unda 30dopo icon il procuratore del calciatore.Ilha avuto un avvio di stagione complicato. Dopo il cambio di allenatore in estate, con Paulo Fonseca subentrato a Stefano Pioli, la squadra sta incontrando diverse difficoltà. In Serie A il distacco dalle prime posizioni sta aumentando, con il Napoli capolista avanti di 10 punti, anche se i rossoneri devono ancora recuperare una partita contro il Bologna.In Champions League, invece, l’ultima vittoria, sofferta ma preziosa, ha permesso aldi raggiungere quota nove punti, mantenendolo in piena lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta. Tuttavia, uno dei problemi più evidenti in questa prima parte di stagione è la fragilità difensiva.