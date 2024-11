Liberoquotidiano.it - Libano, Israele: "Uccisi diversi miliziani Hezbollah dopo inizio tregua"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le forze armate israeliane hanno ucciso iericombattenti dinel sud del, orel'entrata in vigore del cessate il fuoco. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, secondo cui la presenza deinell'area violava l'accordo. E decine di migliaia di libanesi stanno rientrando a casa, in città e villaggi spesso devastati, a eccezione della zona di confine ancora off-limits. Spiragli di negoziato anche per Gaza: una delegazione della sicurezza egiziana dovrebbe recarsi oggi inper tornare a discutere un possibile accordo su unanella Striscia dove, intanto, si continua a combattere. Un attacco israeliano con droni ha ucciso quattro persone nei pressi di Khan Younis.