Greta Martina vince la dodicesima edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte

Ladelper– EnterPrize, l’importante riconoscimento internazionale dedicato a curatori under 30 ideato dalla Gamec nel 2003 con il sostegno del Gruppo, e nato dalla volontà di ricordare la passione pere per il collezionismo di, è stata vinta dae dal progetto di mostra Fossi io teco; e perderci nel verde 1 .La giuria, presieduta dal direttore della GamecGiusti e composta dall’artista Isaac Julien e da Alia Swastika, Direttrice della Biennale di Jogja e co-curatrice della 16a Biennale di Sharjah, dopo aver approfondito con ciascuno dei candidati i progetti di mostra in concorso, all’unanimità ha deciso di assegnare ilal progetto Fossi io teco; e perderci nel verde della curatrice, che coinvolge gli artisti Attila Faravelli (1976, Italia); Enrico Malatesta (1985, Italia); Felicity Mangan (1978, Australia); O Thiasos TeatroNatura: Sista Bramini (1958, Italia), Camilla Dell’Agnola (1987, Italia), Nora Tigges (1973, Italia); Umberto Pellini (1995, Italia); Nicola Ratti (1978, Italia);Silvestri (1999, Italia); Valentina Viviani (1991, Argentina).