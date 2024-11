Ilgiorno.it - Finto prete benedice le case e incassa le offerte di Natale, allarme truffa a Correzzana

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 28 novembre 2024 - L'abito scuro e i modi affabili: un uomo si presenta alle porte dilelenatalizie. Ma non è un sacerdote, è untore. L'ultima frontiera degli imbrogli in Brianza arriva dove finora nessuno aveva osato spingersi: e il parroco, quello vero, don Mauro Viganò, alla guida della Comunità pastorale di Santa Maria, mette in guardia i fedeli anche via social: "Non c'è nessun don Nicola, né don Antonio". Sembra che il furbetto abbia già usato una seconda identità, “non aprite e segnalate comportamenti sospetti". Altri quattro centri fanno riferimento alla parrocchia: Lesmo, Camparada, Peregallo e Gerno.