Dolph Lundgren: "Finalmente libero dal cancro, grazie a tutti per il supporto". La gioia social della leggenda del cinema

Dopo nove anni di battaglia contro un tumore al rene,, il celebre Ivan Drago di “Rocky IV”, annuncia di aver sconfitto il. Con un video condiviso su Instagram dal letto di ospedale, l’attore 67enne ha dato la bella notizia ai suoi fan, mostrando emozione e gratitudine. «Ci vuole più di questo per spezzarmi», ha dettocon un sorriso, ringraziando per ilricevuto.Leggi anche: Liz Hatton, morta la 17enne malata di tumore che aveva ispirato Kate MiddletonLa sua lotta era iniziata nel 2015, quando i medici gli avevano diagnosticato un tumore al rene. L’intervento per rimuoverlo aveva avuto successo, e per cinque anni sembrava tutto risolto. Ma nel 2020, durante una visita in Svezia,aveva scoperto altre masse tumorali nella stessa area. «Non sapevo cosa fosse, ma soffrivo di reflusso acido e decisi di fare una risonanza», aveva raccontato lo scorso maggio.