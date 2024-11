Tvzap.it - Terribile incidente ferroviario, ci sono vittime

Unsi è verificato nella mattinata di ieri. Un'auto e un treno siscontrati nei presi di un passaggio a livello. Le persone a bordo della vettura hanno perso la vita. A riferire il bilanciostati i servizi d'emergenza locali. Martedì 26 novembre, nella provincia di Palencia, in Castiglia-Leon in Spagna, un treno e un'auto siscontrati al chilometro 304,180 della ferrovia, nei pressi del passaggio a livello Monzón-Husillos. L'è avvenuto alle 9.56 in un passaggio a livello provvisorio attraversato dai lavori dell'AVE (Alta Velocità España), come riporta l'agenzia Efe, ed era sprovvisto di barriere.