Rigopiano, oggi l'udienza in Cassazione. La sentenza arriverà domani, ma si rischia la prescrizione

È attesa per, giovedì 28 novembre, ladella Corte disul, l’albergo di Farindola (Pescara) travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 in cui morirono 29 persone. Già, in realtà, dentro il palazzo della Corte Suprema il procuratore generale dell’Appello terrà la sua requisitoria. A quel punto i giudici dovranno decidere sia sull’assoluzione dei 22 imputati su 30, come stabilito dalla Corte d’Appello di L’Aquila lo scorso 14 febbraio, sia sulle condanne già comminate. Si potrà dunque chiudere definitivamente un processo lungo otto anni oppure riaprirlo un’altra volta, rimandando il tutto al secondo grado di giudizio e con il rischio sempre più concreto che i reati cadano in. La Procura generale di L’Aquila spera in una revisione della, soprattutto per quanto riguarda l’assoluzione degli imputati istituzionali dalle accuse di mancata previsione del rischio e prevenzione.