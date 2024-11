Scuolalink.it - Nuovo Concorso Docenti 2024: bando nei prossimi giorni? Vediamo perchè

Ilsi conferma uno degli eventi più attesi per gli aspiranti insegnanti in Italia. Dell’argomento ne ha parlato recentemente il sindacato Asset attraverso un suo contributo. Con la recente pubblicazione del decreto ministeriale, l’attenzione si concentra ora sull’uscita delufficiale, prevista a breve. Secondo le anticipazioni del sindacato Asset, ilpotrebbe essere pubblicato nei, segnando l’inizio di un percorso cruciale per il reclutamento dei nuoviquali sono i motivi dietro questa tempistica e le principali caratteristiche del. Tempistiche e motivi dietro la pubblicazione imminente delper ilProgrammazione Ministeriale La pubblicazione delneisi inserirebbe in una strategia ben definita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che tende a chiudere i bandi entro l’anno solare.