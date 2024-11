Gqitalia.it - M - Il figlio del secolo racconta la Storia come nessun altro aveva mai fatto

M - Ildelè più di una serie televisiva. È un capolavoro artistico difficile da incasellare in qualcosa di prestabilito. Semplicemente perché non esiste nientedi simile. L'impegno con il quale il progetto è stato realizzato sa di portentoso, cosìla capacità di unire tanti piccoli splendidi mosaici in un'opera d'arte senza precedenti. Dalla regia alla recitazione, dalla scelta delle musiche ai colori della fotografia, dai rimandi al passato e, soprattutto, al presente, alla sottile (ma non troppo) critica alla società. Joe Wright ha collezionato esuo il meglio del meglio sul mercato, restituendo un fascino così ambiguo e vischioso da non poterne più fare a meno. Dal momento in cui M - Ildelapparirà sullo schermo, nulla sarà più lo stesso. Chiedete a chi ha avuto l'onore e la buona sorte di ammirarlo a Venezia.