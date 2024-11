Lanazione.it - "Investire nei giovani". Il Prefetto: "Vanno protetti dai pericoli del web"

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, istituzioni, artisti e rappresentanti della società civile e militare si sono incontrati per ribadire il loro impegno comune nel contrasto a questa piaga sociale. "Per contrastare efficacemente la violenza è necessario far emergere e analizzare il fenomeno in tutte le sue forme, distinguendo e analizzando le varie forme di violenza come lo stalking, la violenza fisica, economica, psicologica e sessuale – ha dichiarato ildi Massa Carrara Guido Aprea –. Si è evidenziato come il patriarcato e i modelli culturali maschili dominanti siano radici profonde di questa problematica, presenti non solo nella nostra società ma anche in altre culture. Oggi possiamo davvero fare qualcosa di significativo per invertire la rotta della violenza di genere, una piaga sociale che dobbiamo e possiamo contrastare.