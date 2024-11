Ilgiorno.it - Guerriglia urbana, paura a Corvetto. I residenti: "Pericolo banlieue"

e Marianna Vazzana Al mattino restano i segni dei roghi sull’asfalto. I contenitori svuotati degli spray al peperoncino. I cocci delle bottiglie sui marciapiedi. "Io mi sono chiuso in casa alle 18. Tira una brutta aria", dice un residente. Ed è il ritornello che si sente nel quartiere. Voci raccolte al mercato del martedì, mentre tra le bancarelle di via Mompiani e dintorni emergono le tracce di una rivolta notturna che per la seconda volta ha scosso il rione. Stavolta i vandali sono andati oltre, assaltando la 93. Ma non solo. Una settantina di giovani coi volti coperti hanno scatenato una, alla quale i reparti antisommossa hanno risposto coi lacrimogeni. Arrestato un ventunenne montenegrino. Tra i danni, pure il cofano di un’auto della polizia bucato da una bomba carta.