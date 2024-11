Ilrestodelcarlino.it - Ecco come l’Ancona può rilanciarsi in alto. Quattro partite alla portata, ma con insidie

per chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata: le vittorie ottenute di misura contro Porto D’Ascoli e Roma City hanno riportato un ragionevole entusiasmo in casa Ancona, ma hanno soprattutto confermato che se i meccanismi di squadra giranoperfezione, i biancorossi possono giocarsela a viso aperto con chiunque. D’accordo, ci sono i soliti aspetti da migliorare, in primis la concretezza sotto porta, ma gli ultimi risultati inducono ad essere ottimisti. Guai però ad adagiarsi sugli allori,ha ripetuto più volte in questi giorni Massimo Gadda, a cominciare dprossima sfida: i dorici andranno infatti a far visita ad un Notaresco in crisi nera e che condivide l’ultima posizione in classifica con Fermana e Civitanovese. Una partita che sulla carta è sicuramentedel, ma che nasconde giocoforzada non sottovalutare.