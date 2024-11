Ilfattoquotidiano.it - È uscito dal carcere Marius Borg Høiby: il figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit era stato arrestato per stupro

rilasciato daldi Oslo. Ildi, eraarrelo scorso lunedì, 18 novembre, con l’accusa diai danni di una donna. “La vittima dell’aggressione era priva di sensi o incapace per altre ragioni di opporsi“, spiegò la polizia norvegese in una nota, senza specificare quando sarebbe avvenuta la presunta violenza. Dopo circa dieci giorni trascorsi in custodia cautelare, però, il 27enne èrilasciato e adesso attende il proseguimento delle indagini. “Non è una sorpresa, non sarebbe dovuto essere imprigionato”, spiega l’avvocato di, Øyvind Bratlien, all’emittente norvegese NRK. Secondo i media locali, inoltre, ilavrebbe negato tutte le accuse a suo carico.Non è la prima volta che ilsinei guai.