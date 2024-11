Iltempo.it - Commissione Ue, il via libera dell'Europarlamento: 370 sì all'Ursula bis

La secondaeuropea guidata davon der Leyen entrerà in carica dal primo dicembre. A quasi sei mesi dalle elezioni europee di inizio giugno e ottanta giorni dopo la presentazione dei ventisei commissari che affiancheranno l'esponente tedesca fino all'autunno del 2029, la seduta plenaria odierna del Parlamento europeo di Strasburgo ha dato il viaal secondo mandato consecutivo del governo Ue presieduto dall'ex ministraa Difesa. L'bis, con scrutinio palese, ha ricevuto 370 voti favorevoli, contro i 282 contrari, oltre a 36 astenuti. Si contano 31 sì in meno rispetto alla votazione personale sulla presidente di quattro mesi fa. "Oggi è una buona giornata per l'Europa. Sono grata per la fiducia espressa nel nuovo Collegio attraverso il voto del Parlamento europeo.