Ilrestodelcarlino.it - Camerino auto divorata dalle fiamme

, 27 novembre 2024 – Paura oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, in località Rio a. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un'vettura, una Panda, alimentata a gasolio. Per fortuna il conducente è uscito per tempo, evitando il peggio. Non sono stati registrati feriti. La squadra di, giunta sul posto con un'botte, ha provveduto a spegnere lee a mettere in sicurezza l'area circostante. Tempestivo l’intervento dei pompieri, che fra pochi giorni celebrano la loro patrona, Santa Barbara. Tanti i servizi che li vedono quotidianamente impegnati, per incendi di vegetazione, mezzi, dissesti statici, soccorsi a persona, incidenti stradali, apertura porte, ascensori bloccati, alberi pericolanti, bonifiche insetti, fughe gas e altri interventi vari.