Biden annuncia la tregua in Libano

(Agenzia Vista) Washington, 27 novembre 2024 "Oggi ho delle buone notizie da riferire dal Medio Oriente. Abbiamo appena parlato con il Primo Ministro di Israele e del. Sono lieto dire che i loro Governi hanno accettato la proposta degli Stati Uniti di porre fine al devastante conflitto tra Israele e Hezbollah. Ringrazio il Presidente francese Macron per la sua collaborazione nel raggiungere questo momento. Sia chiaro che Israele non ha scatenato questa guerra. Nemmeno il popolo libanese ha cercato quella guerra. Né l'hanno fatto gli Stati Uniti". Così il Presidente degli Stati Uniti, Joe, alla Casa Biancaladella guerra in. Courtesy: White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev