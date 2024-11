Auto, 6 Paesi appoggiano Italia su anticipo revisione regole Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – Mentre ogni giorno è un susseguirsi di notizie negative per l’e tutti i settori ad essa correlati in Europa – ieri il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, parlava di “bollettino di guerra”, e oggi è arrivato l’annuncio di Stellantis di nuova sospensione dal 2 dicembre all’8 gennaio delle attività delle carrozzerie agli impianti di Mirafiori – sono saliti a 6 idell’Unione europea chela richiesta di Roma di anticipare ladelle norme Ue sulle riduzioni delle emissioni. Nel mirino c’è soprattutto la messa al bando dei propulsori endotermici dal 2035. L’, assieme alla Repubblica Ceca, ha elaborato un documento (non Paper) su cui spera di richiamare ulteriori consensi al Consiglio competitività che si svolgerà domani.