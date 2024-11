Ilgiorno.it - Tante idee ma la sede è in bilico. Appello dei ragazzi dello Snodo

Continuano i loro progetti formativi a favore dei giovani di Erba e dei Comuni vicini, ma non sanno se potranno continuare a farlo all’interno della stazione cittadina, oppure saranno costretti a individuare una nuova. Prosegue nell’incertezza l’attività dell’associazione Lo, nonosuna petizione con oltre 8mila firme per chiedere all’assemblea dei sindaci del Consorzio Erbese di affidare laai. "Nei giorni scorsi si è svolta una riunione informale dei primi cittadini - spiega Simone Pelucchi, presidente dell’associazione - per discutere del futuro degli spazi in stazione a Erba. Ci sarebbe piaciuto avere la possibilità di intervenire per raccontare agli amministratori quanto fatto in questi anni e rispondere a eventuali dubbi, domande e criticità circa l’attività svolta dall’associazione in questi anni".