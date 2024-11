Lapresse.it - Pnrr, c’è l’ok alla sesta rata per l’Italia

Arriva ladel. Oggi la Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva del sesto pagamento delnell’ambito del Recovery and Resilience Facility, il fulcro di NextGenerationEU, per 8,7 miliardi di euro (al netto del prefinanziamento), ovvero 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 6,9 miliardi di euro in prestiti.Lacopre importanti fasi nella realizzazione di 17 riforme e 17 investimenti in digitalizzazione, pubblica amministrazione, ambiente imprenditoriale, giustizia, lavoro, mobilità pulita, energia rinnovabile, sicurezza dell’approvvigionamento di gas, agroalimentare, gestione dei rifiuti e salute. La Commissione ha ora inviato la sua valutazione preliminare del raggiungimento da parte deldelle tappe fondamentali e degli obiettivi richiesti per questo pagamento al Comitato economico e finanziario (CEF), che ha quattro settimane per esprimere il proprio parere.