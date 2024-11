Panorama.it - Patente e tessera sanitaria digitale, come averle su IT-Wallet

Leggi su Panorama.it

Dallo scorso 23 ottobre è stato attivato IT-, il portafoglio virtuale che rappresenta la soluzione scelta dall’Italia per archiviare la versionedi documenti e certificati sullo smartphone. Per averli sempre a portata di mano è stato stabilito di utilizzare una sezione dell’app IO, creata dall'Agenzia per l'Italia(Agid) per seguire la normativa dell’Unione Europea sull’identitàunica per tutti i cittadini del Vecchio Continente. Con quest’app e pochi passaggi è già possibile caricare i primi documenti personali, cioè ladi guida, lae la Carta europea della disabilità. Non tutti possono farlo, però, perché il rilascio della funzionalità Documenti avviene in maniera graduale, con un progressivo incremento del numero di cittadini per cui il servizio sarà disponibile, sulla base di un criterio randomico.