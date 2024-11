Anteprima24.it - Non solo Campania: eragastolo per Impagnatiello, pm chiede stessa pena per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Tempo di lettura: 5 minutiBLITZ DI UNICREDIT SU BPM, GIORGETTI PRONTO AL GOLDEN POWERL’OPS METTE A RISCHIO IL MATRIMONIO CON MPS, STOP DI SALVINIBlitz di Unicredit: offerta pubblica di scambio volontaria da 10 miliardi su Banco Bpm per far nascere la terza banca europea per capitalizzazione di mercato. L’offerta, che mette a rischio il matrimonio con Mps, è indipendente dall’investimento su Commerzbank. ‘L’Europa ha bisogno di banche più forti’, dice il ceo Orcel. Gelo del governo: ‘Mossa non concordata’, dice il ministro dell’Economia Giorgetti che evoca il golden power e, parlando di Commerzbank, cita von Clausevitz: ‘Il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti’. Duro il leader della Lega Salvini: ‘Non vorrei che qualcuno voglia fermare il matrimonio Bpm-Mps. Bankitalia che fa, vigila?’.