Liberoquotidiano.it - Municipio I Roma, ecco la prima palestra pubblica all'aperto

, 26 nov. (Adnkronos) - Sorgerà alle pendici della Riserva di Monte Mario, in Via Gomenizza, nel quartiere Della Vittoria di, e sarà laarea verde dipensata come luogo di socializzazione sportiva e wellness, inclusiva e intergenerazionale "in cui i cittadini di tutte le età potranno condividere attività fisiche all'aria aperta, giocare a scacchi, a ping-pong, ma anche utilizzare un tracciato naturale alberato lungo cui poter correre e fare ginnastica in movimento", spiega Lorenza Bonaccorsi, Presidente delCentro. "Questaoutdoor - prosegue - sarà un luogo dove far avvicinare e far dialogare sul campo, utilizzando i temi universali di sport e salute, giovani, meno giovani e persone con diverse abilità". Il progetto si sviluppa su cinque postazioni in cui possono lavorare fino a 50 persone contemporaneamente.