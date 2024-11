Secoloditalia.it - Libano, tregua annunciata ma forse è un bluff: “Nulla è negoziato finché tutto non è negoziato…”

La situazione in, ormai al limite, sembra essere a un punto di svolta. Dopo settimane di intensi scontri tra Israele e Hezbollah, culminati in un crescendo di attacchi e lanci di razzi che hanno devastato il nord dello Stato ebraico e le aree meridionali del, il cessate il fuoco potrebbe finalmente diventare realtà.Domani sera: un accordo al capolinea?.Secondo quanto riferito dai media israeliani e internazionali, il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà domani per approvare un accordo già delineato. Un incontro decisivo, previsto per le 17:30 ora locale, le 16.30 in Italia, ed è previsto che duri fino alle 21. La volta di sedersi ad un tavolo potrebbe mettere fine a mesi di tensioni, nonostante le critiche che emergono dall’interno del Paese. Sindaci delle città di confine del nord hanno infatti definito l’iniziativa un «accordo di resa».