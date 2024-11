Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne stava cercando di scappare dal suo hotel quando è caduto e morto. L’hotel sapeva che stava minacciando di usare il balcone”: la rivelazione di TMZ

Dopo il funerale di, sono iniziati ad emergere alcuni dettagli, inquietanti, sulle dinamiche della sua morte. Il 16 ottobre scorso il cantante si è lanciato dal terzo piano dell’CasaSur Palermo, a Buenos Aires, ed è. Ma dietro questo gesto ci sono diversi retroscena che sono stati svelati dal sito TMZ.“odiava essere rinchiuso nelle stanze d’albergo – si legge – qualcosa con cui ha dovuto fare i conti durante il suo periodo negli One Direction. Aveva già usato il piano di fuga dalin precedenza, più di recente a metà settembre. La guardia del corpo diera preoccupata che potesse essere sotto l’effetto della droga e lo ha costretto a entrare in una stanza in una casa in affitto in Florida”.Dai frame delle telecamere a circuito chiuso si è riusciti a risalire alla dinamica della fuga.