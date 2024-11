Ilfattoquotidiano.it - La nuova vita di un’irriconoscibile Axel Pons: da pilota di Moto 2 a vagabondo alla ricerca della fede – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sei anni faera un talentuosodi2 con una grande carriera davanti a sé. Tuttavia, lo spagnolo non è mai riuscito veramente a sfondare nel mondo deiri, per cui nel 2018 ha abbandonato lo sport nel quale suo padre, Sito, si era affermato (2 volte campione del mondo nella classe 250) e ha cambiato completamente.All’inizio,si è lanciato nel mondomoda come stilista/modello, ma anche questanon faceva evidentemente per lui. Dopo una sorta di crisi mistica, s’è lasciato tutte alle spalle trasferendosi su un‘isola asiatica dedicandosispiritualità. Da quel momento cammina a piedi nudi ai bordicarreggiata e la meta prefissata è la Cina. Oggi ha 33 anni e da 6 cammina a piedi nudi in giro per il mondo. Di recente, partito dSpagna, ha raggiunto il Pakistan (impiegando 15 mesi), come minuziosamente documentato in alcunipubblicati su YouTube in cui svela: “Avevo il desiderio di completare l’unione conh o Dio“.