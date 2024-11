Gaeta.it - Di Francesco amareggiato dopo la sconfitta: “Dominato ma senza risultato”

Facebook WhatsAppTwitter Eusebio Dinon ha nascosto la sua delusione al termine della partita persa dalla sua squadra contro il Lecce. Un match in cui la squadra haper gran parte del tempo, ma che è sfociato in unache lascia il segno. Il commento dell’allenatore è un riflesso della frustrazione che si percepisce all’interno del gruppo.Analisi della partitaL’incontro ha visto la squadra di Dimostrare un chiaro predominio sul gioco per oltre settanta minuti. Le statistiche parlano chiaro: palla in possesso, grande movimento e creatività in attacco, tutto però si è tradotto in un nulla di fatto sul fronte del gol. La scarsa incisività davanti alla porta ha definitivamente segnato le sorti della gara. Il Lecce ha sfruttato l’unica occasione creata, punendo gli avversari quando meno ci si aspettava.