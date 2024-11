Lettera43.it - Borrell: «Per gli Stati europei eseguire il mandato d’arresto della Cpi per Netanyahu è un obbligo»

Leggi su Lettera43.it

L’Alto Rappresentante per gli affari esteri dell’Ue, Josepdurante il G7 di Fiuggi-Anagni ha dichiarato come «non ci sono scuse per non attuare il cessate il fuoco in Libano. Ci sono 4 mila vittime civili e il sud è stato completamente distrutto.ha poi sottolineato la necessità di un impegno immediato da parte del governo israeliano: «Dobbiamo raggiungere l’accordo per il cessate il fuoco oggi: non ci sono più scuse per rinviare. Altrimenti il Libano crollerà. Spero che oggi il governoapproverà l’accordo diUniti e Francia». Tuttavia, permangono tensioni sul ruolo di Parigi nel comitato di monitoraggio: «Il Libano ha chiesto la presenzaFrancia, ma Israele non vuole che vi partecipi. Se non ci sarà un veto, la Francia è pronta a contribuire e l’attuazione sarà facile», ha aggiunto.