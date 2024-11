Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, ecco i motivi dell’allontanamento di Angelo Madonia (e la reazione di Federica Pellegrini)

Nel corso della giornata di ieri, la produzione dicon le, ha annunciato l’allontanamento del maestrodal programma, in seguito ad alcune divergenze professionali sorte tra lui e il resto della trasmissione:La produzione, di concerto con RAl e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestronon proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso.Il motivo scatenante di questa scelta, sarebbe da ricercare nell’ultima puntata del programma, andata in onda lo scorso sabato (clicca QUI per leggere il resoconto), quando c’è stato un battibpiuttosto acceso tra Selvaggia Lucarelli e. L’opinionista, infatti, dopo l’esibizione della coppia ha affermato:Che dire. Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia