Amica.it - Anche le celeb fanno le groupie: come si vestono le star ai concerti (degli altri)

Ad assistere all'ultimo concerto di Sabrina Carpenter ce n'erano davvero tante. Da Kendall Jenner a Katie Perry, ecco com'erano vestite e i look da copiare. Hailey Bieber ha indossato pelliccia corta di Balenciaga, top in pizzo firmato Dolce&Gabbana e jeans Levi's mentre Kendall Jenner è stata avvistata con bomber in pelle, vestito corto e stivali The Row. Katy Perry ha optato per cappotto in shearling di Charlotte Simone, abito corto, cuissardes e borsa Balenciaga, Cara Delevingne ha scelto trench in pelle imbottito, pantaloni a quadri e anfibi. Giacca in pelle over di Saint Laurent, jeans larghi e sandali dorati di Bottega Veneta: la mise di Sofia Richie al concerto di Paris Hilton.