Una pianista aretina a Sanremo

Arezzo, 25 novembre 2024 – LaRita Cucè, docente del Liceo Classico Musicale "F. Petrarca di Arezzo, suonerà all' interno della stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica di, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento, che si svolgerà al Teatro Centrale di(con inizio alle ore 18) vedrà il 30 novembre la presenza del famoso direttore d’orchestra Claude Villaret in un programma pensato ad hoc dalla direzione artistica: oltre al genio salisburghese con il Concerto per pianoforte e orchestra K.415 n.13, si avrà la possibilità di ascoltare la Sinfonia op 35 n.2 di Louise Farrenc, compositrice francese tra le più note dell’ottocento e la prima assoluta di “Non transit” di Luca Cori. Claude Villaret dirige la Symphony Orchestra KV a Zurigo dal 2004 ed è direttore principale e direttore artistico, del TKO Orchestra da Camera di Turgovia in Svizzera.