Trovate mia figlia 2018 come finisce | spiegazione del finale

miaè un film thriller diretto da Jeff Beesley, del. La trama vede protagonista Ashley, una sedicenne che mette al mondo sua, ma è costretta a darla in adozione. Diciotto anni dopo, mamma estanno per incontrarsi per la prima volta. Ma ecco che ladi Ashley scompare.mia: riassunto della tramaLeggi anche: La casa sul lago del tempoLa trama dimiainizia con Ashley, una sedicenne che sta partorendo. Sua mamma, dopo il parto, la costringe a dare la bambina, Faith, in adozione. Prima di portarla dai suoi genitori adottivi, un’infermiera le taglia una ciocca di capelli. Ashley promette a se stessa che un giorno ritroverà sua. Dopo di che, scappa a Chicago. Avviene un salto temporale di 18 anni, Ashley lavoraassistente sociale e si occupa di riunire i bambini adottati con i genitori biologici.