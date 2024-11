Bergamonews.it - Treviglio Brianza inarrestabile: ottava vittoria consecutiva. BluOrobica cade a Iseo

Syneto-Unica Bergamo 77-63: ?Procacci 17, Cravedi 11, Balogun 10, Bonavida 19, Milovanovic 6; J. Raineri N.E., Franzelli, Gentili 2, T. Raineri N.E., Tommasetto 5, Arrighi 1, Lui 6.?Coach: Matteo Mazzoli.: ?Simoncelli, Turel 3, Doneda 6, Mazzoleni 11, Leoni 6; Nespoli 10, Dore 20, Renella 1, Ciocchetti N.E., Zana, Odiphri 2, Dembele 4.?Coach: Marco Albanesi.L’Unicachiude il girone d’andata con una sconfitta sul campo di, una delle capoliste della Division. Nonostante un buon avvio e la partita in equilibrio per tre quarti, l’assenza del serbo Markovic (fuori febbricitante), fondamentale nel pitturato, si è fatta sentire nel finale, con il bilancio attuale della squadra che adesso recita 4 vittorie e 7 sconfitte.L’inizio è da incubo per gli ospiti: Procacci, Cravedi e Bonavida firmano un 9-0 che indirizza subito la gara.