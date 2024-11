Liberoquotidiano.it - "Proprio quello che ha reso fortissimo Conte". La Sardoni lo inchioda: così ha "fregato" i grillini | Video

"Le novità ci sono", spiega David Parenzo a L'aria che tira, su La7, commentando l'Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle che di fatto ha tolto il partito a Beppe Grillo consegnandolo nelle mani del solo Giuseppe. "L'abolizione della figura del garante, la collocazione inesorabilmente ancorata al campo dei progressisti - snocciola il conduttore -. Ci sono però due interrogativi: cosa farà Grillo? Ci sarà una Rifondazione grillina? Che tipo di rappresentanza può sperare di costruire a sinistra del Pd il Movimento?". Le domande sono per Alessandra, inviata politica del TgLa7 diretto da Enrico Mentana. "Le decisioni riguardavano l'assetto interno, Grillo e alleanze" e non a caso sul Fatto quotidiano lo stesso "Marco Travaglio rimproverava il fatto che non si desse attenzione agli aspetti programmatici.