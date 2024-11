Gaeta.it - La visita del ministro Pichetto all’Operations Innovation Lab di Amazon: il futuro degli imballaggi sostenibili

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama economico italiano è caratterizzato da una forte dipendenza dalle esportazioni, che rappresentano un terzo del prodotto interno lordo del paese. In questo contesto, ildell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto, ha recentementeto l’OperationsLab dia Vercelli, mettendo in evidenza l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per promuovere pratiche, in particolare nel settore.L’importanza della sinergia tra pubblico e privatoDurante la sua, ilha ribadito l’importanza della collaborazione tra aziende innovative e istituzioni pubbliche., con la sua reputazione nel settore della ricerca e sviluppo, si posiziona come un esempio chiave di come il settore privato possa guidare l’innovazione sostenibile.