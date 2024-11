Sport.quotidiano.net - Il Perugia ritrova solidità . Plaia-Amoran, giovani e forti

Ilè in fiducia dopo il successo nel derby, l’Arezzo è in castigo. I biancorossi hanno la possibilità di replicare in Coppa il successo in campionato ma per farlo non dovranno cadere nella trappola. Non dovranno dare per scontato il risultato di venerdì sera. Ilsi prepara per l’appuntamento con l’incertezza legata all’impiego di Angella, ma Lamberto Zauli può dormire sonni tranquilli dopo le prestazioni dei duedifensori,che, presi per mano da Mezzoni e Giraudo, hanno fornito una prestazione di alto livello. La crescita diè sotto gli occhi di tutti: classe 2006, appena 18 anni, il difensore arriva in biancorosso dalleli della Roma. Dopo una prima giornata catastrofica, con tre gol sul gruppone a Piancastagnaio, il giovane centrale non trova più spazio con Formisano, con dieci partite sempre in panchina.