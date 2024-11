Quotidiano.net - E’ morto Carmine Daniele, fratello di Pino. Il cuore ha tradito anche lui

Napoli, 25 novembre 2024 – Non è sopravvissuto al trapianto dimaggiore di, 66 anni, era stato operato a Bari: èper le conseguenze dell’intervento. Lo stessoche tradìdi infarto 4 gennaio 2015, e un altro(sono cinque) Salvatore, deceduto nel 2021 a 56 anni.erano molto legati. A lui il cantautore napoletano aveva dedicato ‘I got the blues’: 'O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia.(O Giò, che voglia di vederti, mi manca tanto una compagnia). O Giò era per l'appunto il soprannome di. Proprio ieri Napoli si era raccolta intorno alla memoria di. La sua voce è tornata ad emozionare lo stadio Maradona (ai tempi il ‘San Paolo’), quando dagli altoparlanti hanno passato le note del suo inedito ‘Again’, che la famiglia ha voluto rendere pubblico in vista del decimo anniversario della morte del grande cantautore.