Ilgiorno.it - Cosa regaleranno gli italiani a Natale? Quest'anno vincono le idee originali

fa rima con festa, tradizione e soprattutto regali. I giorni passano e il momento di mettere i doni sotto l'albero si avvicina insieme alla domanda:regalare? Ovviamente tutto è molto soggettivo, ma un'indicazione arriva dal solito report Amex Trendex di Amerian Express. La ricerca indaga le tendenze di shopping, viaggi e intrattenimento per le prossime festività e restituisce un quadro della situazione abbastanza preciso. Ciò che emerge è che gliprivilegiano i regali di natura affettiva e le esperienze rispetto ai regali tradizionali e hintenzione di spendere in media quasi 600 euro per il proprio partner, con il budget che scende per familiari (368 euro) e figli (268) e sale quando si tratta di viaggi (843 euro) e intrattenimento ed esperienze (525), principalmente enogastronomiche come ad esempio corsi di cucina e degustazioni.