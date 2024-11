Notizie.com - Come si potrà andare in pensione nel 2025: tutte le vie INPS

Leggi su Notizie.com

Durante il prossimo anno, molti lavoratori potranno lasciare l’impiego usufruendo di vari strumenti: quali sono ed i requisiti. Nelsaranno migliaia gli italiani che lasceranno il lavoro perin. Oltre alladi vecchiaia, esistono vari meccanismi per ritirarsi in anticipo dal lavoro, misure di flessibilità che il Governo sta valutando di confermare anche per il prossimo anno.siinnelle vie(Notizie.com)L’ok definitivo arriverà dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, prevista entro la fine dell’anno e al momento all’esame del Parlamento. Per ognuna delle misure che consentono di lasciare l’impiego in anticipo rispetto alladi vecchiaia, però, sarà necessario rispettare determinati requisiti anagrafici e contributivi.