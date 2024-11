Cio il candidato alla presidenza Coe | Serve una linea politica chiara in materia di gender

Leggi su Sportface.it

Sebastian Coe,del Comitato olimpico internazionale (Cio), ha fatto chiarezza sui punti del suo programma in vista delle elezioni di marzo 2025. Innanzitutto, ha precisato l’importanza di unae inequivocabile indi“altrimenti si corre il rischio di perdere lo sport femminile“.“Se diventerò presidente, garantisco che le voci dei membri verranno ascoltate e prese in considerazione. Non credo che possiamo prendereleggera uno sport come la boxe. Abbiamo bisogno di politiche chiare, come in tutti gli sport” ha aggiunto il 68enne britannico, attuale responsabile della Federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics), dindo di essersi sentito “a disagio” per la controversia sul genere nella boxe – riferendosipresenza di Imane Khelif (-66 kg) e Lin Yu-ting (-57 kg), entrambe medaglia d’oro – alle Olimpiadi di Parigi 2024 Cio, ilCoe: “unaindi” SportFace.