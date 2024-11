Sport.quotidiano.net - Volley serie A2. La Consar vuole tornare a correre. Alle 18 trasferta a Pineto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo 8 giornate consecutive trascorse in vetta alla classifica, laRavenna indossa per la prima volta gli abiti dell’inseguitrice. Oggi pomeriggio al PalaSanta Maria di(fischio d’inizio18; arbitri Di Bari Cruccolini; diretta in chiaro sul Vbtv), il sestetto di coach Valentini – scivolato al 2° posto a quota 17 in condominio con Cuneo, Acicastello e Prata – rende visita alla formazione abruzzese, che occupa il terzultimo posto a quota 8. Il ko interno 1-3 di domenica scorsa al Pala de André nello scontro diretto con Brescia, è stato il primo match stagionale senza punti all’attivo per i ravennati che, nel finale di gara, hanno anche sprecato 3 set ball per andare al 5° set. La sfida è stata caratterizzata dal debutto di Zlatanov nello starting six, nel ruolo di schiacciatore ricevitore.