Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato morto il rabbino Zvi Kogan, era scomparso giovedì negli Emirati Arabi Uniti. Israele: “Vile attacco antisemita”

IlZviè stato. Ilisraelo-moldavo eranel paese arabo dae la sua auto era stata individuata ieri, sabato 23 novembre, abbandonata ad Al-Ain, a circa 90 minuti da Dubai. A renderlo noto l’ufficio del primo ministrono e il ministero degli Esteri in una nota congiunta.L’ambasciata dinel paese del Golfo è in contatto con la famiglia, riporta il Times of. Secondosi tratta di un omicidio, e, più precisamente di un episodio di “terrorismo anti semita”. L’uomo viveva ad Abu Dhabi dal 2020, cioè da quandoha normalizzato i legami con gliera parente delGavriel Holtzberg, che è stato assassinato insieme alla moglie in unterroristico alla Nariman Chabad House di Mumbai nel 2008, secondo quanto riferisce Channel 12 news.