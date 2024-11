Nerdpool.it - Phantom Brave: The Lost Hero – DLC e contenuti post lancio

NIS America ha presentato per la prima volta i-game, i DLC e nuove caratteristiche dell’RPG strategico: The, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 gennaio 2025 e su PC in primavera. Dopo aver completato la storia principale di: The, cinque personaggi di popolari titoli di Nippon Ichi Software appariranno nei-game,ludes! I personaggi includono Laharl, Valvatorez e Pirilika della serie Disgaea, insieme a Priere di La Pucelle Tactics, Cornet di Rhapsody: A Musical Adventure e l’immancabile Asagi!Ogni personaggio è rappresentato in modo adorabile nello stile 3D di: The. I giocatori potranno vedere come questi personaggi provenienti da universi completamente diversi si intrecceranno nelle selvagge avventure di Marona e dei suoi amici!Oltre aludes, i giocatori avranno l’opportunità di giocare con i personaggi dei titoli più famosi di Nippon Ichi Software nel mondo di: Thecome DLC.