Paul Nurse una carriera da Nobel | Ho scoperto la magia della vita Ai giovani dico | emozionatevi

Che cos’è la? È la domanda che si pone, da sempre,, biologo cellulare britannico e premioper la medicina (2001). Domanda che coincide con il titolo del suo libro e che sarà al centrolectio magistralis di questa mattina alle 11.15 al Festivalscienza medica, decima edizione, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio nel complesso universitario di Santa Lucia a Bologna. "Io e mia moglie abbiamo passeggiato in centro per ore. È la prima volta che visito questa città, la trovo incredibile". Sir, questa storia meravigliosa comincia quando lei aveva 12 anni e, affascinato da una farfalla, si mise a osservarne i movimenti e a interrogarsi su somiglianze e differenze tra quella e un essere umano. Avrebbe mai pensato che la curiosità di quel momento l’avrebbe portata un giorno a conquistare il? "Non l’avrei mai immaginato, anche perché vengo da una famiglia molto umile.