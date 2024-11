Liberoquotidiano.it - Milano, non si fermano all'alt e si schiantano dopo l'inseguimento: un morto, cosa aveva addosso chi guidava

Un giovane di origine egiziana èla notte scorsa in un incidente stradale in via Ripamonti, a, avvenuto al culmine di unda parte dei carabinieri. L'è scattato intorno alle 4 in via Farini, dove i militari hanno intimato l'alt ad uno scooter a bordo del quale viaggiavano due persone. Il veicolo però non si è fermato, forzando il posto di blocco. L'è avvenuto su una vasta area attraverso le strade del capoluogo lombardo, finché la moto non si è schiantata contro un muretto. Come confermato dai carabinieri a LaPresse, l'impatto è stato fatale per il passeggero dello scooter,pocol'arrivo al Policlinico di. Il conducente, anche lui straniero, è stato invece condotto in ospedale in condizioni meno gravi. Anche i due carabinieri a bordo della gazzella, che ha terminato la sua corsa contro un semaforo, abbattendolo, sono stati condotti in ospedale per accertamenti.