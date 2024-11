Thesocialpost.it - Le lacrime di Berrettini, la rinascita di un campione nella vittoria azzurra

, abbracci e una coppa al cielo. Matteo, con gli occhi pieni di emozione, è il simbolo dellaitalianaCoppa Davis 2024, un trionfo che a Malaga ha scritto un capitolo indelebilestoria dello sport tricolore. Quando l’ultimo punto contro l’Olanda ha sancito il 2-0 decisivo, l’abbraccio con Jannik Sinner, suo compagno d’avventure e vittorie, è stato il momento in cui l’atleta romano ha lasciato emergere tutta la sua emozione.Il ritorno di un leader, 28 anni, è tornato quest’anno a essere un protagonista dopo mesi difficili, segnati da infortuni e dubbi. Nel 2023, mentre l’Italia conquistava la seconda Coppa Davis della sua storia, Matteo era costretto a tifare dalla panchina, lontano dal campo che tanto ama. Ma nel 2024 la storia è cambiata: il romano ha lottato, ha sofferto e ha trovato il modo di tornare, non solo come atleta ma come leader.