Jolie, mio film da Baricco per raccontare essere umano

Che ci fanno insieme allo stesso tavolo una superstar come Angelinae uno scrittore italiano amatissimo come Alessandro? Semplice: l'attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense ha presentato alla 42esima edizione del TorinoFestival 'Without Blood',da lei scritto, diretto e prodotto basato sul romanzo 'Senza sangue' di Alessandro. Girato negli studi di Cinecittà a Roma, la pellicola racconta il dramma della guerra, della vendetta e della memoria attraverso la storia di Nina (Salma Hayek Pinault) che si confronta con l'aguzzino che venti anni prima le ha ucciso padre e fratello. "Sono una grande ammiratrice della scrittura di- dice la-. Ho letto questo libro otto anni fa e me ne sono subito innamorata. Scrive con chiarezza e con linguaggio cinematografico come fosse lui stesso un regista.