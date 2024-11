Gaeta.it - Crescita significativa dei contatti al numero anti violenza 1522 nel 2024 dopo il caso Cecchettin

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso del, il, attivo per fornire aiuto alle vittime die stalking, ha registrato un notevole aumento di. Il servizio, gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, ha visto circa 48mila interazioni nei primi nove mesi dell’anno. Questo dato segna un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando furono registrati circa 30.581. La recente escalation è stata in gran parte influenzata dall’ampia risonanza mediatica e dall’emozione collettiva suscitate dal femminicidio di Giulia.Picco dia novembre e dicembre 2023Il tragico evento riguardante Giulia, avvenuto l’11 novembre 2023, ha avuto un impatto significativo suldi richieste ricevute dal servizio